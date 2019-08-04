В Екатеринбурге столкнулись 5 машин: двое погибли

4 августа, в воскресенье, на территории Екатеринбурга произошло столкновение пяти автомобилей. Массовая авария случилась на улице Малышева.

Известно, что виновником происшествия стал водитель KIA Rio. Он проехал три перекрестка на запрещающий сигнал светофора, а затем протаранил легковушки, которые стояли на светофоре в ожидании зеленого света. Первыми от действий нарушителя пострадали SsangYong и Лада. После удара русская машина влетела в Toyota, а последняя в Volkswagen.





Сообщается, что в результате массового столкновения смертельные травмы получили водитель и пассажир российской легковушки. Они умерли на месте ДТП. Кроме того, травмированными оказались еще три человека: водитель и пассажир KIA, водитель Toyota. Потерпевших срочно доставили в больницу, сообщает ИА Уральский меридиан.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области