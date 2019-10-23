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В Екатеринбурге школьников обязали пройти тест на патриотизм

Ученики старших классов школы №200 в Екатеринбурге запалили огромную анкету, которая оказалась тестом на патриотизм. Об этом пишет «МК».

В ней содержались вопросы на политические, религиозные, семейные и национальные темы, с которыми им надо было согласиться или не согласиться. Родителей обязали написать согласие на обработку персональных данных ребенка.

Мотивировалось анкетирование «мониторингом потенциала личностного роста. По версии издания, планировалось выяснить, насколько ученики готовы «защищать Родину в случае серьезной опасности».

В городском департаменте образования добавили, что анкетирование было инициативой конкретного учреждения.

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