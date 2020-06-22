В Екатеринбурге найдены квартиры, в которых снималась порноверсия «Дома-2»

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Журналисты узнали о девяти квартирах в Екатеринбурге, в которых устраивались порношоу. Так продолжалось три года.

В снятых квартирах ставили камеры, а жильцов заставили постоянно ходить раздетыми и чаще заниматься беспорядочным сексом. Потом контент продавался зрителям. В съемках участвовали студенты. При этом за первые «эпизоды» «актеры» ничего не получали, им просто разрешали жить бесплатно в квартирах.

Так как зарплата участников порношоу зависела от их фантазии и просмотров на видео, «актеры» старались устраивать сцены «погорячее» и более пошлые. Как сообщает Лайф, в РФ действовали примерно 40 таких студий. МВД города Екатеринбурга проводит проверку по факту трансляций порношоу в городе.