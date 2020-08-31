В Екатеринбурге мужчина год прожил в квартире с мумией матери

Житель Екатеринбурга около года прожил в одной квартире с трупом. Об этом пишет портал «E1.RU».

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых, мужчина состоит на учете. При этом он приходится сыном погибшей женщине 1935 года рождения, чье тело нашли в квартире.

«По причине болезни запахи не воспринимает, как обычный человек», – пояснил правоохранитель.

Отмечается, что в полицию обратились соседи, заметившие, что бабушки долго не видно. Все материалы полицейские передали в Следственный комитет, сейчас ведется проверка. В ходе экспертиз будет определена причина и сроки смерти женщины.

Реклама

Ранее соседи рассказывали, что мужчина ведет себя странно, питается на помойке и никого к себе не подпускает.