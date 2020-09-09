В Екатеринбурге мужчина дважды ударил ножом 17-летнюю девушку и скрылся на общественном транспорте

Во вторник, 8 сентября, мужчина напал на 17-летнюю девушку с ножом. Инцидент произошел вечером в доме №21/1 по улице Соболева, сообщает “Екатеринбург онлайн”.

Как рассказал знакомый пострадавшей, девушка зашла в подъезд и осталась ждать лифт. За ней зашел русский парень в черной толстовке с капюшоном. Сначала молодой человек отошел от пострадавшей, а после вернулся, ударил ее два раза в печень и убежал. По словам рассказчика, преступник ничего не взял: ни телефон, ни сумку.

Когда он выбегал из подъезда, выбросил нож прямо во дворе. Затем, скорее всего, уехал с места преступления на общественном транспорте, так как служебная собака, которая взяла след нападавшего по холодному оружию, побежала в сторону остановки “Широкая Речка”.

Реклама

17-летняя пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время девушка находится в реанимации в больнице №9. Пострадавшей сделали операцию.