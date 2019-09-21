На главную Новости мира В Екатеринбурге автоледи устроила ДТП с четырьмя автомобилями
Новости мираПроисшествия

В Екатеринбурге автоледи устроила ДТП с четырьмя автомобилями

56-летняя женщина-водитель устроила массовую аварию на территории Екатеринбурга. Виновница столкновения ехала на автомашине марки Lexus.

На улице Серова водительница не обратила внимание на требование знака «уступи дорогу» и спровоцировала аварию с седаном ВMW. После удара «баварец» был отброшен на Nissan Cube, а также на внедорожник Toyota Land Cruiser.

В момент массового ДТП в салоне Lexus была внучка виновницы ДТП – девочка 8-ми лет. С Травмой головы и сотрясением ребенок был срочно госпитализирован. Известно, что 56-летней автоледи придется пройти медицинское освидетельствование, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Котельниках идёт операция по задержанию вооружённого мужчины

Ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на...

В Ульяновской области в пруду утонул рыбак