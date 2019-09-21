В Екатеринбурге автоледи устроила ДТП с четырьмя автомобилями

56-летняя женщина-водитель устроила массовую аварию на территории Екатеринбурга. Виновница столкновения ехала на автомашине марки Lexus.

На улице Серова водительница не обратила внимание на требование знака «уступи дорогу» и спровоцировала аварию с седаном ВMW. После удара «баварец» был отброшен на Nissan Cube, а также на внедорожник Toyota Land Cruiser.

В момент массового ДТП в салоне Lexus была внучка виновницы ДТП – девочка 8-ми лет. С Травмой головы и сотрясением ребенок был срочно госпитализирован. Известно, что 56-летней автоледи придется пройти медицинское освидетельствование, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ