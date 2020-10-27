В Ейске учительница снизила оценку за сочинение из-за личного мнения

В Ейске учитель русского языка и литературы снизила оценку за сочинение из-за личного мнения ученика, которое он высказал в тексте, сообщает группа ВК «Ейск».

В выводе школьник написал о том, что, как ему кажется, люди перестали замечать прекрасное в осени из-за своей занятости. Они быстрее увидят что-то плохое, нежели обратят внимание на какую-либо красоту.

Именно эту фразу подчеркнула учительница 10-го класса и написала своим почерком: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!».

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Позже эту ситуацию прокомментировали в управлении образования администрации Ейского района, сообщает «Кубань 24». Они заметили, что такие комментарии от учителя недопустимы.

— Хочется отметить, что у этого преподавателя педагогический стаж составляет 30 лет. Она полностью признала свою вину. Мальчику и его родителям принесены извинения. Семья не имеет никаких претензий к учительнице, — рассказала начальник управления образования Лидия Браун.

В управлении отметили, что после случившегося сделают выводы и примут все меры, чтобы подобное не повторялось.