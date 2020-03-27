В Думе предложили перенести ЕГЭ на август из-за COVID-19

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Депутат Государственной думы Борис Чернышов внес предложение о переносе Единого государственного экзамена с привычных сроков на август. Причиной для такой модернизации является бушующий коронавирус, сообщает РЕН ТВ.

Политик полагает, что дистанционные занятия не дают достаточное количество знаний учащимся школ. Именно поэтому они не могут как следует подготовиться к сдаче решающих экзаменов. Чернышов заметил, что, по оценке ученых из Института прогрессивного образования, 36 процентам учащихся и 48 процентам родителей хочется получить больше времени для повышения уровня знаний.

Борис Чернышов также призвал перенести даты приемных кампаний в вузах. Он отметил, что нашествие COVID-19 увеличивает стресс у учащихся школ, что мешает образованию.

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