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В доме сибиряка нашли расчлененный труп и два скелета пропавших без вести

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства жителя села Северное Новосибирской области. Об этом пишет портал «Тайга.Инфо».

По версии следствия, 36-летний мужчина пришел к своему 66-летнему знакомому, где они распивали спиртное. Между ними возник внезапный конфликт, в ходе которого злоумышленник убил жертву ножом. Тело потерпевшего злоумышленник расчленил и вынес на придомовую территорию для дальнейшего сокрытия.

Сообщается, что во время обыска в доме подозреваемого под полом нашли «два скелетированных тела». Их личности устанавливаются. Кроме того, установлено, что подозреваемый в 1991 году был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы

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