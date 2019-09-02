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В Димитровграде ВАЗ протаранил жилой дом после ДТП: трое травмированы

1 сентября в городе Димитровград Ульяновской области столкнулись Лада Гранта и ВАЗ-2112. Виновником ДТП стал водитель последнего авто.

На улице Победы, примерно в 21:55, водитель «двенадцатой» протаранил Гранту, из-за чего она перевернулась. Машина виновника после столкновения влетела в жилой дом.

В результате аварии травмированными оказались три человека: 17-летняя девушка из Гранты была доставлена в медучреждение, двое человек из ВАЗ-2112 получили амбулаторную помощь медиков на месте ЧП, сообщает УлПресса.

Фото: УлПресса

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