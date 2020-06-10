В Дагестане полицейские «заломали» пожилого водителя

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В Дагестане будут проводить проверку по факту конфликтной ситуации с участием 60-летнего водителя и полицейских. После случившегося в республике был митинг.

В Сеть выложили ролик, на котором показано, как правоохранители повалили водителя на землю, заковали в наручники, а также ударили по голове. Все случилось после того, как автомобилист отказался предъявить документы стражам порядка во время проверки.

Теперь в отношении проводивших задержание будет вестись проверка. Будут устанавливаться все подробности инцидента, уточняется в Инстаграме МВД Дагестана.