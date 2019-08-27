В Чувашии пьяный юноша угнал такси и устроил смертельную аварию

На территории Чувашии пьяный подросток устроил смертельное ДТП. В аварию юноша попал на угнанном такси.

Момент столкновения был заснят видеорегистратором. На видео можно заметить, как фура едет навстречу приближающимся автомобилям – Skoda Octavia и Ладе Самаре. Водитель иномарки останавливается, чтобы пропустить грузовик, так как хочет совершить левый поворот. Водитель Лады собирается проехать справа от чешского авто. В этот момент «Шкоду» сзади на огромной скорости, не затормаживая, таранит седан Volkswagen Polo. После этого машины врезаются в ВАЗ и идущую навстречу фуру. В результате ЧП погибает один из водителей пострадавших авто. А 17-летний пьяный водитель и пассажиры угнанного немецкого седана получают травмы.

После аварии виновника ДТП задержали и выяснили, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения и прав на управление транспортным средством, конечно же, никогда не получал. На допросе арестованный заявил, что угнал Polo у своего приятеля. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Но максимальное наказание пьяному виновнику не грозит, так как он еще не достиг совершеннолетия., сообщает Рен ТВ.