В Чернобыльскую зону вернулись медведи

В Чернобыльскую зону впервые за сто лет вернулись медведи, сообщает LIFE со ссылкой на сотрудника Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности Сергея Гащака.
По мнению специалиста, медведи пришли в зону с белорусской территории. В настоящее время их можно встретить практически на всей зоне отчуждения.
Специалист выразил мнение, что хищники вернулись в зону из-за того, что там нет человека и следов его деятельности. Все участки запущены, сельского хозяйства нет никакого. Однако установить численность популяции невозможно.
Жизнь в Чернобыльскую зону постепенно возвращается.