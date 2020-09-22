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Новости мираОбщество

В Чернобыльскую зону вернулись медведи

Иван Федоров

В Чернобыльскую зону впервые за сто лет вернулись медведи, сообщает LIFE со ссылкой на сотрудника Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности Сергея Гащака. 

По мнению специалиста, медведи пришли в зону с белорусской территории. В настоящее время их можно встретить практически на всей зоне отчуждения. 

— Даже зимой можно заметить в Чернобыле медведей. Правда, их еще не так много. Они мигрирующие, — говорит Гащак. 

Специалист выразил мнение, что хищники вернулись в зону из-за того, что там нет человека и следов его деятельности. Все участки запущены, сельского хозяйства нет никакого. Однако установить численность популяции невозможно. 

Жизнь в Чернобыльскую зону постепенно возвращается. 

— Тут выросла численность волков и рысей. Эти животные начали конкурировать с медведями за зоны охоты. Несмотря на это, эффективность охоты местных волков маленькая, поэтому часто они живут впроголодь, питаются яблоками, —  заметил Сергей Гащак. 

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