В Череповце зальют 29 хоккейных коробок. Площадки появятся во всех районах города. Об этом пишет cherinfo.

Спортивный клуб «Череповец» уже набирает уборщиков снега и заливщиков льда.

— Нам очень нужны работники. Сотрудники требуются еще на пять-шесть площадок. В зависимости от размера хоккейной коробки лед заливают один или два человека. Чтобы начать работы, необходима температура -7…-8 градусов. Как только погода позволит, начнем заливать, — рассказал директор спортклуба «Череповец» Сергей Назаров.

Мужчина также отметил, что ремонтные бригады проехали по всем адресам и проверили состояние коробок. По его словам, на некоторых участках были оторваны калитки, на других обнаружились иные повреждения. Однако к настоящему времени все недостатки уже исправили. К тому же, как подчеркнул Назаров, на всех площадках есть освещение.

Посмотреть адреса расположения хоккейных коробок можно на карте: