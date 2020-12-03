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В Череповце зальют 29 хоккейных коробок

Елена Лобанова

В Череповце зальют 29 хоккейных коробок. Площадки появятся во всех районах города. Об этом пишет cherinfo. 

Спортивный клуб «Череповец» уже набирает уборщиков снега и заливщиков льда. 

— Нам очень нужны работники. Сотрудники требуются еще на пять-шесть площадок. В зависимости от размера хоккейной коробки лед заливают один или два человека. Чтобы начать работы, необходима температура -7…-8 градусов. Как только погода позволит, начнем заливать, — рассказал директор спортклуба «Череповец» Сергей Назаров. 

Мужчина также отметил, что ремонтные бригады проехали по всем адресам и проверили состояние коробок. По его словам, на некоторых участках были оторваны калитки, на других обнаружились иные повреждения. Однако к настоящему времени все недостатки уже исправили. К тому же, как подчеркнул Назаров, на всех площадках есть освещение.

Посмотреть адреса расположения хоккейных коробок можно на карте:

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