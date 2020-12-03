В Череповце зальют 29 хоккейных коробок. Площадки появятся во всех районах города. Об этом пишет cherinfo.
Спортивный клуб «Череповец» уже набирает уборщиков снега и заливщиков льда.
Мужчина также отметил, что ремонтные бригады проехали по всем адресам и проверили состояние коробок. По его словам, на некоторых участках были оторваны калитки, на других обнаружились иные повреждения. Однако к настоящему времени все недостатки уже исправили. К тому же, как подчеркнул Назаров, на всех площадках есть освещение.
Посмотреть адреса расположения хоккейных коробок можно на карте: