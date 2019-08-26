В Челябинске осудят студентку, которая насмерть задавила иностранца

В Челябинске будет осуждена 21-летняя Милана Ахмедова. 17 июня она, управляя автомобилем Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC, задавила насмерть 26-летнего парня из Лисаковска (Казахстан). В момент наезда студентка находилась за рулем автомашины своей сестры.

ЧП случилось днем на пешеходном переходе на Университетской Набережной, когда потерпевший переходил дорожное полотно по нерегулируемому пешеходному переходу. Свою вину молодая автоледи признала. В ходе расследование инцидента она выплатила 300 000 рублей близким погибшего парня. Гражданский иск о компенсации морального вреда семья пешехода не заявила. Во время заседания девушка и её адвокат заявили о поступающих ей угрозах.

Известно, что четверокурснице и ее адваокату поступали угрозы. Об это рассказали Милана и ее защитница, сообщает 74.ру.

Фото: читатель 74.ru