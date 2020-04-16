В Челнах правоохранители догнали нарушившего самоизоляцию бегуна

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В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов поймали нарушившего самоизоляцию бегуна. Момент задержания был заснят на видео и попал в сюжет местного телеканала, сообщает РЕН ТВ.

При просмотре контента можно заметить, как два полицейских ведут спортсмена к патрульной машине. В какой-то момент мужчина в спортивном костюме решает сбежать.

Он срывается и пытается скрыться в лесу. Полицейские бросаются вдогонку. На следующем кадре бегуна уже ведут под руки в автомобиль.

Ранее сообщалось, что В Москве водителя не арестовали за удар сотрудника ДПС

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