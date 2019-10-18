В Челнах мужчина потерял почти миллион рублей

Телефонные мошенники «развели» жителя Набережных Челнов (Татарстан). Жертвой аферистов стал 29-летний мужчина.

Известно, что потерпевший «подарил» преступникам все средства, которые накопил за несколько лет. Это произошло после того, как неизвестные позвонили челнинцу и назвались работниками банка. Затем они заявили, что надо защитить деньги, находящиеся на лицевом счете татарстанца.

Потом последовали объяснения по данному факту, а в итоге ситуация закончилась тем, что 29-летний мужчина снял со своего счета 978 тысяч рублей и перевел их на счет аферистов. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает chelny-izvest.ru.