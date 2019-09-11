В «Бутырке» заключенные сидят в башнях времен Емельяна Пугачева

Члены ОКН нашли заключенных, которых содержат в нефункционирующих помещениях в старинных башнях так называемой «Бутырки».

Сообщается, что они были построены в XVIII веке вместе с тюремным замком. В одной из них сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев.

Башни уже давно не функционируют как тюрьма. Однако в ОКН поступила информация, что администрация все же в последнее время стала содержать там заключенных. Выяснилось, что там действительно содержится двое обвиняемых в разбое, пишет РИА Новости.