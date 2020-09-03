В Брянске появится первый мурал на стене десятиэтажки

В четверг, 3 сентября, брянский художник Артем Котов объявил в своем Instagram о сборе средств для написания огромного граффити на фасаде десятиэтажки.

Молодой человек отмечает, что для Брянска это будет первый мурал-арт, то есть большой рисунок, нанесенный на поверхность стены. Художник уверен, что именно с этого проекта начнут открываться новые возможность в городе.

Для реализации проекта необходимо 150 000 рублей. Артем Котов отметил, что проект уже согласован и рисунок в любом случае появится на фасаде 10-ти этажного дома.

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