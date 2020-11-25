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Новости мираПроисшествия

В бочке под Екатеринбургом нашли тело 35-летней воспитательницы

Елена Лобанова

В среду, 25 ноября, тело 35-летней воспитательницы детского сада нашли в бочке на одном из дачных участков в Свердловской области. Об этом пишет telegram-канал «Плохие новости». 

По информации источника, во вторник вечером женщина вышла в магазин за покупками, но домой так и не вернулась. 25 ноября у Светланы день рождения, поэтому она решила купить себе подарок. 

— В среду утром оперативники нашли труп в бочке на дачном участке, который принадлежит самой женщине. Рядом валялись пустые пачки из-под таблеток. При этом следов насилия на теле обнаружено не было, — говорится в сообщении. 

В феврале 2020 года у Светланы умерла близкая подруга. Из-за этого ей поставили диагноз «невроз». 

У женщины остались муж и двое несовершеннолетних детей. Между супругами не возникало никаких конфликтов.

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