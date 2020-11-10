В ближайшее время на городские маршруты в Липецке выйдут 32 новых автобуса

Во вторник, 10 ноября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр города Евгения Уваркина вручили перевозчикам ключи от 32 новых «ЛИАЗов». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Пассажирские автобусы были приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В скором времени новые машины выйдут на городские маршруты №2Т, 8, 30.
Автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС, чтобы определять точность маршрута. Транспорт работает на газе. Кроме того, новые машины имеют современную систему контроля за состоянием водителя. На его руку надевается специальный браслет, который отслеживает пульс человека.
Кроме того, все автобусы низкопольные, благодаря чему подойдут для проезда маломобильных граждан. Помимо этого, машины оснащены выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя.
Весь транспорт приобретен в лизинг. А учитывая скидку в 60%, общая стоимость составила 260 млн рублей.
Напомним, в прошлом году в Липецкую область доставили 196 новых автобусов. А в этом году еще 32.
До конца этого года новый пассажирский транспорт появится еще в 12 городских агломерациях.