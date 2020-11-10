В ближайшее время на городские маршруты в Липецке выйдут 32 новых автобуса

Во вторник, 10 ноября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр города Евгения Уваркина вручили перевозчикам ключи от 32 новых «ЛИАЗов». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Пассажирские автобусы были приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В скором времени новые машины выйдут на городские маршруты №2Т, 8, 30.

— Благодаря высокой оценке, данной Минтрансом РФ в отношении транспортной политики региона, крупнейший муниципальный перевозчик области «Липецкпассажиртранс» получил скидку в размере 60% от стоимости автобусов при приобретении в лизинг новых автобусов, — заметил Игорь Артамонов.

Автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС, чтобы определять точность маршрута. Транспорт работает на газе. Кроме того, новые машины имеют современную систему контроля за состоянием водителя. На его руку надевается специальный браслет, который отслеживает пульс человека.

— Если устройство чувствует, что водитель засыпает, то он начинает вибрировать. При этом нужно успеть вовремя его отключить, иначе сигнал поступит диспетчеру, который оперативно должен связаться с водителем, — рассказал председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

Кроме того, все автобусы низкопольные, благодаря чему подойдут для проезда маломобильных граждан. Помимо этого, машины оснащены выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя.

— В ближайшее время во всем транспорте установят оборудования для безналичной оплаты. После этого автобусы пустят на маршруты, — говорится в сообщении.

Весь транспорт приобретен в лизинг. А учитывая скидку в 60%, общая стоимость составила 260 млн рублей.

Напомним, в прошлом году в Липецкую область доставили 196 новых автобусов. А в этом году еще 32.

До конца этого года новый пассажирский транспорт появится еще в 12 городских агломерациях.