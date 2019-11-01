В Благовещенске мужчина с отверткой напал на другого на улице

31 октября на территории города Благовещенска местный житель совершил нападение на другого мужчину. У нападавшего в руках была отвертка. Он нанес ею потерпевшему несколько ударов.

Очевидец происшествия рассказал, что потерпевший сам набросился на него и его приятеля с отверткой. В ответ друг свидетеля ЧП «нащелкал по башке» агрессору с помощью острого предмета. Рассказчик утверждает, что пострадавший является симулянтом.

При этом уточняется, что получившему ранения от нападения мужчине потребовалась медпомощь. Правоохранители уже в курсе об инциденте. По факту произошедшего начато расследование, сообщает Амур Инфо.

Фото и видео: Криминал Благовещенск в Инстаграме