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В Благовещенске мужчина с отверткой напал на другого на улице

31 октября на территории города Благовещенска местный житель совершил нападение на другого мужчину. У нападавшего в руках была отвертка. Он нанес ею потерпевшему несколько ударов.

Очевидец происшествия рассказал, что потерпевший сам набросился на него и его приятеля с отверткой. В ответ друг свидетеля ЧП «нащелкал по башке» агрессору с помощью острого предмета. Рассказчик утверждает, что пострадавший является симулянтом.

При этом уточняется, что получившему ранения от нападения мужчине потребовалась медпомощь. Правоохранители уже в курсе об инциденте. По факту произошедшего начато расследование, сообщает Амур Инфо.

Фото и видео: Криминал Благовещенск в Инстаграме

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