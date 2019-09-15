В Башкирии убили двух женщин, не тронув маленького ребёнка

В ночь на воскресенье, 15 сентября, в деревне Шигайкулбаш Буздякского района Башкирии были убиты две женщины. Об этом со ссылкой на местную жительницу сообщает портал UfacityNews.ru.



Сообщается, что были убиты пенсионерка и её 35-летняя дочь. Восьмимесячного ребёнка сына и внука погибших женщин, находившегося в доме, убийца не тронул.



Сообщается, что сейчас младенца поместили в приют, так как родственников у ребёнка нет. При этом есть данные, что в субботу в дом к женщинам приезжал его отец, бывший муж 35-летней женщины. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к убийству.



Также сообщается, что недалеко от дома, где произошло убийство, полицейские нашли водку, колбасу и топор.

