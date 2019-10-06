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В Башкирии школьницы устроили драку в День учителя: видео

На День учителя в школе № 34 в Стерлитамаке произошла драка, участницами которой стали две школьницы. Об этом сообщается в группе ЧС Стерлитамак.

На кадрах видно, как две девочки рут друг друга за волосы прямо у школьной доски. Между ними учительница, которая, очевидно, пытается не вмешиваться в конфликт. При этом за потасовкой наблюдают одноклассники.

В комментариях многие встали на защиту учительницы, заявив, что сегодня преподаватель едва ли не сильнее ущемлен в правах и не пользуется авторитетом. Все подробности инцидента уточняются.

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