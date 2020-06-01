В Башкирии пьяный помощник прокурора сбил 5-летнего ребенка – СМИ

В Салавате 30-летний водитель сбил 5-летнего ребенка. Инцидент произошел 30 мая на пересечении улиц Калинина-Бекетова. Об этом пишет портал «ГорОбзор.ру» со ссылкой на источник.
Сообщается, что мужчина находился за рулем иномарки «Mazda 6» в состоянии алкогольного опьянения. При этом он выехал на перекресток на красный сигнал светофора.
Ребенок проезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Он отделался ссадинами. Мужчина от освидетельствования отказался. Как пишет СМИ, автомобилист – помощник прокурора. Материалы дела уже направлены в региональную Прокуратуру.
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