Воскресенье, 26 апреля, 2020
7.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Башкирии на карантин закрыли хирургическое отделение больницы

7info
Изображение Alexey Hulsov с сайта Pixabay

В Тюмени юноша прислал соседке еду на дроне

Новости мира
Пока по России гуляет COVID-19, а граждане нашей страны спасаются от инфекции на самоизоляции, приходится изобретать новые способы...
Узнать больше

Женщина устроила «дождь из мебели» в Москве

Новости мира
В Москве женщина устроила «дождь из мебели». Вся домашняя утварь летела во двор с высоты 15 этажа. Момент «мебельного...
Узнать больше

Родился Сергей Прокофьев

В этот день
Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Сергеевич Прокофьев родился (11) 23 апреля 1891 года в селе Сонцовка Екатеринославской губернии, в семье агронома.
Узнать больше
-

В хирургическом отделении Балтачевской ЦРБ в Башкирии введён карантин. Об этом, со ссылкой на заявление на брифинге в Минздраве, сообщает UTV

Отделение закрыто на карантин с субботы, 25 апреля. Медики подозревают, что у одной из пациенток коронавирус. При этом диагноз пока не подтверждён. 

Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что плановая и экстренная госпитализация будет осуществляться в другие медицинские учреждения. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлено ещё 63 случая заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Число заражённых коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 602. За сутки заболели ещё 63 человека. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

Рязанская медсестра показала, как выглядят её коллеги в период пандемии

Новости Рязани
Королёва написала, что медработники пытаются сделать всё, что в их силах, подчеркнув, что всё будет хорошо.
Узнать больше

В Рязани напали на сотрудников скорой помощи

Новости Рязани
По словам очевидца, инцидент случился поздно вечером в субботу, 25 апреля, около дома №23 на улице Крупской. Женщина с криками «убью!» начала ломиться в машину, напала на женщину-врача.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлено ещё 63 случая заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Число заражённых коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 602. За сутки заболели ещё 63 человека. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

Рязанская медсестра показала, как выглядят её коллеги в период пандемии

Новости Рязани
Королёва написала, что медработники пытаются сделать всё, что в их силах, подчеркнув, что всё будет хорошо.
Узнать больше

В Рязани умер 66-летний мужчина с коронавирусом

Коронавирус ТОП
В субботу, 25 апреля, в больнице имени Семашко в Рязани умер 66-летний мужчина с подтверждённым COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+