В Башкирии на карантин закрыли хирургическое отделение больницы

В хирургическом отделении Балтачевской ЦРБ в Башкирии введён карантин. Об этом, со ссылкой на заявление на брифинге в Минздраве, сообщает UTV.
Отделение закрыто на карантин с субботы, 25 апреля. Медики подозревают, что у одной из пациенток коронавирус. При этом диагноз пока не подтверждён.
Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что плановая и экстренная госпитализация будет осуществляться в другие медицинские учреждения.
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