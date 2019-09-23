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В Башкирии машина скатилась со склона и раздавала полковника МЧС

Ночью в понедельник, 23 сентября, в Бураевском районе произошел трагический случай. Об этом пишет ГТРК Башкортостан.

Сообщается, что четверо мужчин ехали в автомобиле УАЗ. Они оставили автомобиль на склоне, забыв поставить его на ручной тормоз. В результате транспортное средство начало скатываться, опрокинулось и придавило одного из них.

Погибшим оказался подполковник внутренней службы, дознаватель Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ Дамир Газизов.

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