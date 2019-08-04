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В Башкирии автомобиль «убежал» от автоледи и протаранил три машины

В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) неуправляемый кроссовер протаранил несколько автомобилей во дворе жилого дома. По неустановленной причине паркетник начал движение без водителя и врезался в припаркованные легковушки.

Авария случилась во дворе многоэтажки на улице Строителей. На доме установлена камера видеонаблюдения – именно она засняла момент массового ДТП. При просмотре ролика можно заметить, что две женщины и маленький мальчик находятся рядом с черным кроссовером. Когда одна из женщин забрала из авто второго ребенка и взяла его на руки, автомобиль тронулся без хозяйки и поехал. Женщина попытались остановить уезжавший от них паркетник. Догоняя машину, гражданка с ребенком на руках упала.

Людям остановить внедорожник так и не удалось. Он, проехав по газону, сперва врезался в три легковые машины, а затем все же затормозил, угодив в крыльцо многоэтажки. Причина ЧП пока неясна, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: скиншот из видео

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