В банках предрекли всплеск мошенничества через фейковые приложения

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В кредитных организациях ожидают рост случаев мошенничества с использованием поддельных банковских приложений. Об этом «Известиям» рассказали специалисты по информбезопасности крупных банков.

В период самоизоляции банки работают в режиме дистанционного обслуживания, в связи с чем увеличилось количество скачиваний приложений кредитных организаций.

Вместе с тем появились и фейковые программы, через которые мошенники могут перехватывать сообщения с платежной информацией, логины и пароли для авторизации, а также переводить деньги на подложные счета.

Эксперты отмечают, что такой способ мошенничества будет эксплуатироваться злоумышленниками и дальше из-за невнимательности клиентов к контенту и поставщику приложений.

Основные способы защиты от таких мошенничеств — развитие антифрод-систем в банках и повышение осведомленности граждан.

«Известия» ознакомились с поддельными приложениями Сбербанка и Альфа-Банка, которые можно скачать в интернете. Программы работают по одному и тому же принципу: запрашивают доступ к «просмотру и контролю экрана», местоположению, чтению СМС и хранилищу файлов. После этого иконка остается на экране телефона, однако сама программа не открывается и удалить ее нельзя. При этом висит уведомление об открытом приложении, работающем в фоне.

Подробнее читайте в материале «Известий»: В ожидании фейка: в банках прогнозируют рост атак на счета клиентов

