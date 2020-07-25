В Балтийске на видео засняли «сногсшибательное» ЧП во время репетиции парада ВМФ

В Балтийске корабли ВМФ России во время репетиции парад перед праздником окатили водой зрителей мероприятия. Некоторые люди на берегу попадали, промокли, однако травм не получили.

Момент бушевания волн с последующим захлестыванием зрителей был заснят на видео. При просмотре видно, что больше всех досталось тем, кто стоял очень близко у берега: огромные волны, ударившись сперва о набережную, взмыли в воздух и хлынули на сушу, сбив людей.

Волны прилетели к берегу после того, как мимо зрителей прошли российские военные корабли. Об этом пишет Царьград.