В августе в Крыму отдохнуло более 2 миллионов туристов

С 1 по 31 августа в Крыму отдохнуло более 2 миллионов 106 тысяч туристов, а это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице ВК.

Больше всего отдыхающих (70,2%) добрались до моря по Крымскому мосту. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

Всего же с 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнуло более 3 миллионов 539 тысяч туристов. По словам Сергея Аксенова, в настоящее время в республике работает 826 отелей, хостелов и других мест пребывания отдыхающих. На Южном берегу Крыма загрузка отелей составила 95%, а бронирование на сентябрь — октябрь уже составляет 70 — 80%.