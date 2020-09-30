В Астрахани упавшая в колодец девочка скончалась в больнице

В понедельник, 28 сентября, в Астрахани скончалась в больнице девочка, которая провалилась в открытый колодец. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Все произошло днем 1 сентября возле дома №45 по улице Акмолинская. 11-летняя девочка упала в люк с водой. На место происшествия тут же прибыли спасатели и достали пострадавшую. Затем ее передали медикам и в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

В понедельник стало известно, что девочка скончалась в больнице.

— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека». В настоящее время ведется расследование, — прокомментировали сотрудники СК.

Следователи уже изъяли всю документацию у «Астрводоканала», чтобы полностью разобраться в ситуации.