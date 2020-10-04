В Астрахани при пожаре на даче пострадал 53-летний мужчина

В субботу вечером в Астрахани загорелся дачный дом. В результате пострадал 53-летний мужчина, сообщает Astrakhan.ru.

Возгорание началось примерно в 21:16 в после Новоначаловский Приволжского района. В садовом товариществе «Садовод» загорелся дачный дом №27. Здание имело площадь 30 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать спустя несколько минут, в 21:38. Однако 53-летний мужчина все же пострадал. Его доставили в больницу №3 имени С.М. Кирова.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.