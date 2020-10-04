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Новости мираПроисшествия

В Астрахани при пожаре на даче пострадал 53-летний мужчина

Елена Лобанова
Изображение Ronald Plett с сайта Pixabay

В субботу вечером в Астрахани загорелся дачный дом. В результате пострадал 53-летний мужчина, сообщает Astrakhan.ru. 

Возгорание началось примерно в 21:16 в после Новоначаловский Приволжского района. В садовом товариществе «Садовод» загорелся дачный дом №27. Здание имело площадь 30 квадратных метров. 

Пожар удалось ликвидировать спустя несколько минут, в 21:38. Однако 53-летний мужчина все же пострадал. Его доставили в больницу №3 имени С.М. Кирова. 

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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