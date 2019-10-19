В Астрахани молодые люди унизили сотрудников ДПС

В паблике «Астрахань Vkontakte» появилось резонансное видео. Его главными «героями» стали молодые люди, которые выказали свое хамское отношение к правоохранителям. Контент на сайте показать нельзя: в нем присутствует ненормативная лексика. Однако при желании на ужасное поведение молодежи можно посмотреть в соцсети.

Авторы поста показали видеоролик, на котором видно, что компания молодых людей на автомобиле неуважительно отнеслась к сотрудникам ГИБДД. При просмотре ролика можно заметить, как молодежь едет в машине по одной из астраханских улиц. На обочине дороги стоит наряд ДПС. Полицейский поднимает жезл и призывает машину с молодыми людьми остановиться, однако ее водитель лишь нажимает на педаль газа и проносится мимо стражей порядка. При этом пассажир, сидящий на переднем кресле, показывает правоохранителям неприличные жесты, а также слышится смех и мат из автомашины молодежи.

Финал инцидента пока что остается неизвестным. Однако в Сети на молодых людей обрушился шквал критики за их наглое и хамское поведение, сообщает Арбуз.

Фото: скриншот из видео в соцсети