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В Астрахани деятель профсоюза и главбух похитили 7 млн рублей

Глава профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей и строительства, а также главный бухгалтер газодобывающей компании украли 7 миллионов рублей. ЧП случилось на территории Астрахани.

Сообщается, что злоумышленники осуществили свой замысел по предварительному сговору. Затем преступники завысили себе размер премий. С помощью такой махинации за год им удалось похитить со счетов профсоюза свыше 7,3 миллиона рублей.

По факту инцидента было заведено уголовное дело. По итогам его расследования деятелю профсоюза и главбуху вынесли приговор. Первый преступник получил 2 года в ИК общего режима, второй – полтора года. Также обвиняемых заставили возместить причиненные ущерб, сообщает astrakhanfm.ru.

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