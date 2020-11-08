В Архангельской области спасатели ищут двух пропавших на водоемах мужчин

В Архангельской области уже несколько дней продолжаются поиски 57-летнего и 38-летнего мужчин, пропавших на водоемах. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
В экстренные службы обратился архангелогородец, который сообщил о пропаже своего 57-летнего отца. Рыбак отправился в дельту Северной Двины еще 4 ноября, но домой так и не вернулся. В тот день очевидец сообщил об обнаруженной надувной лодке в районе острова Лясомин на реке Сума.
5 и 6 ноября спасатели осматривали местность, где мог находиться рыбак, но пропавшего найти не смогли.
В деревне Палово Холмогорского района также бесследно исчез 38-летний мужчина. 5 ноября он отправился на реку Обокша, чтобы прополоскать белье. Однако домой местный житель так и не вернулся. Родители нашли на берегу белье сына, а в воде — телефон.
Водолазы провели спуски в районе случившегося. Поиски не принесли результата и в понедельник будут продолжены.