В Архангельской области спасатели ищут двух пропавших на водоемах мужчин

В Архангельской области уже несколько дней продолжаются поиски 57-летнего и 38-летнего мужчин, пропавших на водоемах. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

В экстренные службы обратился архангелогородец, который сообщил о пропаже своего 57-летнего отца. Рыбак отправился в дельту Северной Двины еще 4 ноября, но домой так и не вернулся. В тот день очевидец сообщил об обнаруженной надувной лодке в районе острова Лясомин на реке Сума.

— Спасатели выяснили, что лодка принадлежит 57-летнему пропавшему мужчине. Но рядом с ней никого не было. Пенсионер ранее говорил, что проверит сети и останется в рыбацкой избе. Однако сети были нетронуты, а в избе рыбака не нашли, — говорится в сообщении.

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5 и 6 ноября спасатели осматривали местность, где мог находиться рыбак, но пропавшего найти не смогли.

В деревне Палово Холмогорского района также бесследно исчез 38-летний мужчина. 5 ноября он отправился на реку Обокша, чтобы прополоскать белье. Однако домой местный житель так и не вернулся. Родители нашли на берегу белье сына, а в воде — телефон.

— Со слов родственников, у пропавшего были проблемы со здоровьем, вероятно, с ним случился приступ. Спасатели полагают, что мужчину могло унести течением, — говорится в сообщении.

Водолазы провели спуски в районе случившегося. Поиски не принесли результата и в понедельник будут продолжены.