В Архангельской области более 1 млн потратят на борьбу с экстремизмом

В Виноградовском районе Архангельской области потратят 1 535 000 рублей на борьбу с экстремизмом. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Соответствующую программу «Профилактика терроризма и экстремизма на 2021-2025 годы» уже утвердили. Согласно этому проекту в регионе проведут несколько мероприятий.

— Например, в Рочегодской средней школе введут электронную систему пропусков, а территорию Устьваеньгской средней школы оградят. На все подобные акции и потратят более 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Реализация программы началась уже сейчас. Так, муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних проводит акцию против подростковой преступности. В частности, активисты расклеивают листовки с надписью «Уважаемые родители, всегда ли вы знаете, где находится ваш ребенок, и чем он занят?».