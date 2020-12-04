В Архангельске уронившая в ванну смартфон 24-летняя девушка погибла от удара током

В Архангельске девушка уронила смартфон в ванну и погибла от удара током. Об этом пишет arh.112.
Труп в ванной обнаружила подруга. Оказалось, что две девушки вместе снимали квартиру в центральной части города. Накануне одна из них вернулась домой и обнаружила подругу, которая без признаков жизни лежала в ванной, наполненной водой.
По словам свидетельницы, когда она дотронулась до девушки, то ее ударило током. Позже она увидела в виде смартфон, который был на зарядке.
Выяснилось, что 24 летняя девушка взяла с собой в ванну смартфон. При этом телефон был включен в розетку через зарядное устройство. Скорее всего погибшая случайно уронила телефон в воду, получив удар электричеством.