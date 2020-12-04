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В Архангельске уронившая в ванну смартфон 24-летняя девушка погибла от удара током

Елена Лобанова

В Архангельске девушка уронила смартфон в ванну и погибла от удара током. Об этом пишет arh.112. 

Труп в ванной обнаружила подруга. Оказалось, что две девушки вместе снимали квартиру в центральной части города. Накануне одна из них вернулась домой и обнаружила подругу, которая без признаков жизни лежала в ванной, наполненной водой. 

— Я кричала, тормошила её — но она была бледная, не дышала и на подавала признаков жизни. Мне очень страшно,- рассказала заявительница оператору Службы-112.

По словам свидетельницы, когда она дотронулась до девушки, то ее ударило током. Позже она увидела в виде смартфон, который был на зарядке. 

Выяснилось, что 24 летняя девушка взяла с собой в ванну смартфон. При этом телефон был включен в розетку через зарядное устройство. Скорее всего погибшая случайно уронила телефон в воду, получив удар электричеством. 

— Напоминаем, что вода и включённый в сеть электроприбор, а любое мобильное устройство относится именно к этой категории, — несовместимы. Если уронить смартфон, который не подключен к сети, то пострадает только он. Серьезные последствия могут быть в том случае, если упавший в воду телефон был на зарядке, — говорится в сообщении.

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