В Архангельске с 1 ноября изменится стоимость проезда на маршруте №180

В Архангельске собираются изменить стоимость проезда по маршруту №180. Более того — в данном общественном транспорте планируют установить нерегулируемый тариф, сообщает администрация города.

Это означает, что плата будет зависеть от количества километров, что проехал пассажир. Такое решение было принято из-за специфики данного общественного транспорта.

— Дело в том, что особенность маршрута №180 (ЖД вокзал — Лесозавод №29) состоит в том, что его начальная и конечная остановки находятся в черте города, а часть пути проходит по Приморскому району, — говорится в сообщении.

Общая протяженность данного маршрута — 26 км. Это огромная территория, поэтому перевозить людей за 28 рублей — убыточно.

— Нерегулируемый тариф позволит решить эту проблему. Перевозчик сможет взимать от 16 до 56 рублей. Все будет зависеть от количества километров, что проехал тот или иной пассажир, — рассказал начальник отдела транспорта Дмитрий Антонов.

Изменения вступят в силу с 1 ноября.