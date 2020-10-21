В Архангельске с 1 ноября изменится стоимость проезда на маршруте №180

В Архангельске собираются изменить стоимость проезда по маршруту №180. Более того — в данном общественном транспорте планируют установить нерегулируемый тариф, сообщает администрация города.
Это означает, что плата будет зависеть от количества километров, что проехал пассажир. Такое решение было принято из-за специфики данного общественного транспорта.
Общая протяженность данного маршрута — 26 км. Это огромная территория, поэтому перевозить людей за 28 рублей — убыточно.
Изменения вступят в силу с 1 ноября.