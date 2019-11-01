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В Архангельске мужчина утонул в заброшенной канализации

Днем в пятницу, 1 ноября, в Северном округе на окраине Архангельска произошла трагедия, которая унесла жизнь местного жителя. Об этом пишет портал «29.ru».

По предварительным данным, мужчина провалился в неогороженное сооружение глубиной 12 метров, наполненное водой. Его крики услышали прохожие. Они попытались спасти жертву, однако им этого не удалось. К моменту прибытия сотрудников МЧС пострадавший утонул.

Сейчас коммунальные службы проводят в заброшенном строении работы по откачке воды, чтобы извлечь тело погибшего. Проводится проверка.

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