В Апатитах раскрыто зверское убийство 18-летней давности

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В суд в Апатитах направлено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Об этом пишет портал «Северпост».

Сообщается, что инцидент произошел 4 января 2002 года поблизости от физкультурно-спортивного комплекса «Атлет». Злоумышленник 12 раз ударил ножом 28-летнего оппонента в голову, живот, переднюю и боковую поверхности груди. От полученных травм он скончался.

Предварительное следствие с 2003 года длительное время оставалось приостановленным. Однако в 2019 году расследование возобновили, и обвиняемый был установлен.

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