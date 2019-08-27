В Анапе двое правоохранителей надругались над несовершеннолетней спортсменкой

На территории Анапы двое служащих полиции изнасиловали 17-летнюю волейболистку. Их коллега стоял «на шухере» во время надругательства. Информация о происшествии была размещена в паблике Readovka в соцсети ВКонтакте.

ЧП случилось в ночное время суток. Сотрудники ППС патрулировали пляж. Во время несения службы правоохранители увидели парня и девушку, которые занимались любовными утехами. Когда 17-летняя участница чемпионата России по пляжному волейболу и ее парень заметили стражей порядка, они бросились бежать. Молодому человеку патрульные дали уйти, а спортсменку задержали и стали угрожать ей тем, что заведут на нее протокол, разрушив спортивную карьеру. Итогом разговора стало надругательство над юной волейболисткой, которое должно было заменить 15 суток и задержание. Насиловали девушку двое, третий полицейский следил за происходящим.

Как только правоохранители завершили свои «утехи», они отвезли жертву на территорию спортивной базы. Там девушка сообщила об изнасиловании тренеру. Мужчина сразу позвонил в полицию. Подозреваемые уже уволены, также работы лишился их начальник. Теперь «очень умным» правоохранителям грозит тюремный срок продолжительностью до пяти лет. Расследование продолжается.