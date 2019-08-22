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В Алтайском крае дед сбросил с лодки 7-летнего внука, чтобы научить плавать: ребенок погиб

7-летний ребенок утонул по вине своего деда в Алтайском крае. Трагедия случилась на озере около населенного пункта Комсомольский.

Маленький мальчик приехал в гости к своему деду. Пьяный пожилой мужчина отправился вместе с внуком на водоем. Дедушка захотел научить ребенка плавать. Для этого он привязал мальчика веревкой к лодке, а затем стал сбрасывать внучка в воду. Внезапно лодка перевернулась, а взрослый мужчина не смог вытащить из воды тонущего несовершеннолетнего.

7-летний мальчик погиб. По факту вопиющего случая уже возбудили уголовное дело, сообщает Губерния Daily.

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