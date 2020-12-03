Еще в 40 липецких дворах вывезут перегораживающие проезд бетонные блоки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
К работам по устранению незаконного ограждения уже приступили. За четыре дня специалисты вывезли блоки с 30-ти адресов. В их число вошли дворы домов №18 на проезде Строителей и на улице Студенческий городок, а также дом №92А на проспекте Победы.
Список дворов, где незаконно установили бетонные ограждения, составили специалисты территориальных управлений совместном с региональным управлением МЧС.
В среду, 2 декабря, работы провели еще на девяти адресах. Все блоки отправят на утилизацию. В ближайшее время демонтируют ограждения еще в 40 липецких дворах.