Еще в 40 липецких дворах вывезут перегораживающие проезд бетонные блоки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К работам по устранению незаконного ограждения уже приступили. За четыре дня специалисты вывезли блоки с 30-ти адресов. В их число вошли дворы домов №18 на проезде Строителей и на улице Студенческий городок, а также дом №92А на проспекте Победы.

Список дворов, где незаконно установили бетонные ограждения, составили специалисты территориальных управлений совместном с региональным управлением МЧС.

— Незаконно установленные бетонные блоки препятствуют проезду аварийной техники и машин экстренных служб. Иногда на счету бывает каждая минута, а поиск подъезда к дому существенно увеличивает время реагирования, — пояснил начальник пожарно-спасательной части №6 Иван Соколов.

В среду, 2 декабря, работы провели еще на девяти адресах. Все блоки отправят на утилизацию. В ближайшее время демонтируют ограждения еще в 40 липецких дворах.

— Зачастую ограждения устанавливают сами жители. Они считают, что это поможет обеспечить безопасность движения во дворе. Однако установка таких преград – не выход. Если жильцы хотят ограничить въезд во двор, им необходимо выбрать варианты, которые не будут препятствовать проезду экстренных служб, например, лежачие полицейские или шлагбаумы. За разъяснениями, в том числе по вопросам узаконивания конструкций, можно обратиться в территориальное управление округом, — говорится в сообщении.