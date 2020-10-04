В 2021 году Райан Мерфи начнет снимать сериал про гея-каннибала Джеффри Дамера

Известный режиссер Райан Мерфи, создатель «Американской истории ужасов», «Американской истории преступлений», «Сестры Рэтчед» и других картин, снимет новый сериал про гея-каннибала Джеффри Дамера. Съемки начнутся уже в 2021 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Deadline.

— Сериал выйдет на платформе Netflix. Мерфи уже собрал команду. Она состоит из Иэна Бреннана («Хор», «Политик»), Карла Франклина («Охотники за разумом»), Джанет Мокк («Голливуд»), — говорится в сообщении.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов. Первоначальное название картины — «Монстр: история Джеффри Дамера» (Monster: The Jeffrey Dahmer Story). В основном, рассказ будет вестись от лица самого преступника.

Кроме того, уже известно, что Ричард Дженкинс сыграет в сериале отца Дамера.

Известный серийный убийца Джеффри Дамер орудовал в городе Милуоки (США) с 1987 по 1991 год. За это время он успел убить 17 юношей. Дамер сначала душил своих жертв, а после насиловал их трупы и употребял в пищу.

В 1991 году, когда наконец удалось поймать убийцу, суд приговорил мужчину к 15 пожизненным срокам. Однако в 1994 году Дамера убил у тюрьме другой заключенный.