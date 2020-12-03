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В 2021 году квартиры в новостройках России могут подорожать на 12%

7info7

В 2021 году средняя стоимость кв. метра в новостройках России может вырасти на 10-12%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

Интенсивный рост цен продолжится в первой половине 2021 года. Но во второй половине, вероятно, уменьшится, поскольку ослабнет спрос. Средние цены на новостройки в следующем году могут вырасти на 10-12%, — отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

В следующем году тренд повышения стоимости жилья сохранится, согласен руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. По итогам 2021-го рост стоимости «квадрата» на первичном рынке может составить 6-8%, спрогнозировал аналитик.

Из-за высокого спроса в этом году намечается дефицит доступных к покупке квартир, он может привести к тому, что годовая динамика роста средней цены кв. метра в новостройках действительно может быть на уровне 10-12%, считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Средняя цена кв. метра в новостройках в крупных городах в ноябре 2020-го выросла на 17,1% по сравнению с январем, и на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, сообщил руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. На вторичные квартиры за год цены выросли на 7,7%, и на 7,2% — относительно цен в начале года, добавил он.

В 2020-м стоимость жилья увеличилась в первую очередь из-за повышенного спроса, связанного с льготной ипотекой под 6,5%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что продлевать программу не стоит, иначе последуют риски перегрева рынка. Эффект от госпрограммы уже сейчас в значительной степени нивелирован ростом цен на недвижимость, считают в ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Затратный метр: в 2021 году жилье в России может подорожать на 12%

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