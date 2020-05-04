Уволенный грузчик устроил дебош в магазине

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, снятое в одном из магазинов в Кемерове. Сообщается, что грузчик, которого уволили с работы, устроил настоящий погром в супермаркете.
На кадрах видно, как мужчина крушит бутылки с алкоголем. При этом злоумышленник признался, что сделал это из мести.
«Вот вам увольнение», – кричит дебошир.
В результате весь пол торговой точки оказался залит спиртным и усыпан разбитым стеклом. Подробности инцидента уточняются.
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