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Уволен главврач Липецкой областной психоневрологической больницы

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В Липецке уволили главного врача областной психоневрологической больницы Бориса Гальцова. Об этом сообщает LipetskMedia.

Об увольнении Гальцова сообщили во вторник, 5 мая, на заседании оперативного штаба. По данным СМИ, причиной такого кадрового решения стали случаи заражения коронавирусом в стенах медицинского учреждения. 

Сейчас больницей руководит Валерий Барзаков. С приставкой и. о. зам главврача по медицинской части работает с 6 мая. 

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