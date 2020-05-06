Уволен главврач Липецкой областной психоневрологической больницы

В Липецке уволили главного врача областной психоневрологической больницы Бориса Гальцова. Об этом сообщает LipetskMedia.
Об увольнении Гальцова сообщили во вторник, 5 мая, на заседании оперативного штаба. По данным СМИ, причиной такого кадрового решения стали случаи заражения коронавирусом в стенах медицинского учреждения.
Сейчас больницей руководит Валерий Барзаков. С приставкой и. о. зам главврача по медицинской части работает с 6 мая.
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