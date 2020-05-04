Уроженец Киргизии объяснил, почему напал на сотрудника полиции

Мужчина, напавший на полицейского в Москве, рассказал, что стало причиной случившегося. Об этом пишет НТВ.
Ранее уроженец Киргизии Махмуджан Матмусаев, получивший российский паспорт в Татарстане, ударил полицейского, который хотел составить протокол на нарушителя самоизоляции.
По словам злоумышленника, он был пьян, и в тот день выпил водки чуть ли не впервые в жизни: якобы был какой-то день рождения, и ему «дворники налили». Теперь собирается кодироваться. Махмуджан извинился за случившееся.
Суд отпустил его под подписку о невыезде. Отметим, что мужчина судим за разбой.
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