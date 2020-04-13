Уральский кондуктор угнал три автобуса после ссоры с супругой

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26-летний кондуктор будет осужден в Екатеринбурге. Он угнал три автобуса за одну ночь.

Инцидент случился в декабре прошлого года. Мужчина, находящийся под подозрением, неофициально работал кондуктором. Он употребил слишком много алкоголя, поругался с супругой и ушел из дома. Он направился в автопарк транспортной компании и угнал оттуда автобус, в котором были ключи. По пути мужчина разбил машину об отбойник. Однако на этом преступник не остановился. Он вернулся на парковку и угнал оттуда еще один автобус, который он разбил во дворе на улице Краснолесья, протаранив несколько автомобилей.

После этого «подвиги» екатеринбуржца опять не закончились, сообщает РЕН ТВ. Он вызвал себе такси и поехал на стоянку автопредприятия. Там он угнал третий автобус. На нем горе-водителя задержали инспекторы ДПС. По факту случившегося завели уголовное дело. Мужчина будет осужден.